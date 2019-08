SVR kassiert das 3:3 in der Nachspielzeit

SVR-Coach Jose Salguero musste mitansehen, wie sein Team in Hainberg noch das 3:3 in der Nachspielzeit kassierte.

Was ein Kantersieg hätte werden können, wurde zu einem Punktverlust der ganz schmerzhaften Sorte. In der dritten Minute der Nachspielzeit fing sich der SV Reislingen-Neuhaus den 3:3 (3:1)-Ausgleich beim SC Hainberg. Die Landesliga-Fußballer SVR hatten das Geschehen zuvor dominiert, waren aber zu oft im Abschluss gescheitert.

Die Gäste waren das spielstärkere Team. Doch für den ersten Aufreger sorgte Hainberg. Nach einer abgewehrten Ecke fiel der Ball vor die Füße von Niklas Pfitzner. Der SC-Stürmer vollendete aus 20 Metern zur Führung. „Das Tor kam aus dem Nichts“, sagte SVR-Trainer José Salguero. Seine Mannschaft jedoch zeigte sich unbeeindruckt. Dennis Moser glich für Reislingen aus, Lasse Vandreike stellte mit einem Doppelpack auf 3:1 – alles noch vor der Pause. „Wir haben richtig gut gespielt, uns viele Chancen erarbeitet“, lobte der SVR-Coach. Immer wieder kombinierten sich die Reislinger durch die Abwehrreihe des SC. „Wir hatten Torchancen ohne Ende“, sagte Salguero. Doch im Abschluss waren die Gäste zu inkonsequent. „Wir haben Pfosten oder Latte getroffen, frei vor dem Tor vergeben – das waren zu viele ungenutzte Möglichkeiten“, erklärte der SVR-Trainer.

Nach der Pause rächte sich das: Wieder Ecke Hainberg, diesmal Abstimmungsprobleme bei den Reislingern – 2:3. „Das war vollkommen unnötig“, betonte Salguero. Spielerisch blieb der SVR überlegen. Weiterhin drückten die Gäste aufs Tempo, kamen zu Chancen. Das 4:2 fiel jedoch nicht. „Vielleicht hat der unbedingte Wille gefehlt, das nächste Tor zu machen und die Partie zu entscheiden“, erklärte Salguero.

So blieb Hainberg im Spiel. Der SC war nur eine Aktion vom Ausgleich entfernt. Der jedoch deutete sich nie an. „Von Hainberg kam aus dem Spiel nichts“, sagte Salguero. Und doch fiel das 3:3, in der allerletzten Szene der Begegnung. Ein Freistoß aus dem Halbfeld wurde per Kopf verlängert, der Ball fand über die Unterkante der Latte den Weg ins Tor. „Das war ein extrem bitteres Unentschieden. Ich kann nicht mal sagen, dass die Mannschaft selbst schuld wäre, denn wir haben guten Fußball gespielt“, erklärte Salguero.

SVR: Eichenberg – Menzel, Brechbühler, Klatt, Moser – Rabsahl (90.+3 Rzepka), Carusone (90.+2 Bammel), Dallali, Vandreike – Krassow, Friedrich (90. Berisha).

Tore: 1:0 Pfitzner (11.), 1:1 Moser (15.), 1:2, 1:3 Vandreike (23., 27.), 2:3 (55.), 3:3 (90.+3).