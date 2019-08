Ehmen: Schlappe und Verletzungspech beim Fußballtag

Was für ein torreicher Start in die Fußball-Kreisliga Wolfsburg: In den fünf Partien zum Auftakt fielen 36 Treffer. Der 10-Kantersieg des SV Barnstorf gegen die SG Kästorf wurde sogar noch getoppt von dem wilden 6:5 der FSG Neindorf/Almke bei Rot-Weiß.

SC Rot-Weiß Wolfsburg – FSG Neindorf/Almke 5:6 (3:6). Tore: 0:1, 2:5 Herzam (5., 39.), 0:2 Frankiewitsch (9.), 0:3, 1:4, 2:6 Ulrich (17., 24., 41.), 1:3, 3:6 Serac (21., 44.), 2:4 Usman (31.), 4:6 Rustemi (61.), 5:6 Kassem (82.). In dieser Partie waren bereits zur Halbzeit neun Treffer gefallen. Die Gäste waren im Ausnutzen ihrer Torchancen sehr effektiv. Nach Aussage von RW-Coach Marc Bolduan machte die FSG aus jeder Chance ein Tor. „Trotzdem bin ich wegen der guten Moral mit meiner Mannschaft zufrieden. Einen Punkt hätten wir verdient gehabt“, meinte der Heimtrainer.

ESV Wolfsburg – TSV Wolfsburg 1:4 (0:3). Tore: 0:1, 0:3 Zimmermann (27., 45.), 0:2 Hegel (36.), 0:4 Manske (47.)1:4 Barahona (77.). Gelb-Rot: A. Leis (ESV, 42.), Rot: Gerloff (ESV, 49.). „Wir haben uns zu dämlich angestellt. Ein paar Chancen waren da, wir haben diese aber nicht genutzt“, bedauerte Willi Schell, Co-Trainer bei den Eisenbahnern. Der TSV agierte wesentlich cleverer und führte bereits zur Pause mit 3:0. „Nach den Platzverweisen war das Spiel gelaufen“, so Schell.

TSV Ehmen – SSV Vorsfelde II 2:3 (0:1). Tore: 0:1 Skusa (7.), 1:1 Hawileh (57.), 1:2 Elling (63.), 1:3 Thielemann (69.), 2:3 Herde (90.). Die Ehmer waren über weite Strecken der Partie geschockt. Erst das frühe 0:1, das Yannik Skusa mit einem sehenswerten 20-Meter-Schuss erzielte. Nach 25 Minuten wurde TSV-Keeper Christian Timmerhoff mit dem Krankenwagen abgeholt, später folgte die bittere Diagnose Schien- und Wadenbeinbruch. In dieser Szene verletzte sich auch Ehmens Kapitän Olin Hartmann, der ebenfalls das Feld verlassen musste. Die Tore Nummer 2 und 3 erzielten die Gäste nach Kontern.

Da geriet das Rahmenprogramm – der TSV hatte Ex-TV-Reporter Rolf „Rollo“ Fuhrmann und den in Ehmen wohnenden VfL-Torwart Pavao Pervan geladen, zum Randaspekt, auch wenn der Tag des Fußballs beim TSV 250 Zuschauer anlockte.

SV Barnstorf – SG Kästorf/Warmenau/Brackstedt 10:0 (2:0). Tore: 1:0, 9:0, 10:0 Abdelkarim (31., 85., 90.), 2:0 Grossegger (42.), 3:0, 5:0, 6:0 Westphal (51., 57., 61.), 4:0, 7:0 Schade (53., 73.), 8:0 Dedolf (83.). Rote Karte: Eraslan (SG, 42.). Ein hochverdienter Erfolg für die Barnstorfer. „Unsere Mannschaft hat etwas gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Nachdem wir im zweiten Durchgang das Tempo erhöht hatten, sind dann auch die Tore gefallen. Die Jungs sind bis zum Abpfiff konzentriert zu Werke gegangen. Ich bin sehr zufrieden“, resümierte SV-Co-Trainer Angelo Allegrino.

Sport Union Wolfsburg – TV Jahn Wolfsburg 3:2 (2:1). Tore: 1:0, 2:1 Saidi (12., FE, 44., FE), 1:1 Do. Pisano (29.), 2:2 Brunetti (65.), 3:2 Anis Rebai (85.). Rote Karte: Nabin (SU, 80.). Der neue Trainer der Sport Union sprach von einem verdienten Sieg seines Teams. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Das war eine gute Leistung. Wir haben die Partie verdient gewonnen“, fasste Mohamed Yahmadi zusammen. Obwohl die SU da nach einer Roten Karte in Unterzahl spielen musste, erzielten die Platzherren kurz vor dem Ende der Partie den Siegtreffer.