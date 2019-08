SSV Vorsfelde fliegt im Pokal erneut in Schöningen raus

Das Pokal-Debakel in Schöningen wiederholte sich: Fußball-Landesligist SSV Vorsfelde scheiterte am Mittwochabend wie im Vorjahr im Bezirkspokal an der unterklassig spielenden FSV Schöningen. Nach einer 0:1-Pausenführung für den SSV gab ein müde wirkendes Vorsfelde den Sieg noch aus der Hand und...