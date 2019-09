Die deutliche Niederlage wirkt noch nach bei Lupo Martini II

Die Bezirksliga-Fußballer des 1. FC Wolfsburg und von Lupo Martini II gehen am Sonntag auf Reisen. Beide sind bestrebt, nach den Niederlagen am vergangenen Wochenende wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden. VfL Wahrenholz – 1. FC Wolfsburg (So., 15 Uhr). Auf der Erfolgsspur bewegte sich beim...