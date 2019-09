Wendschott meldet sich eindrucksvoll zurück

Nach zwei Niederlagen in Folge hat der als Mitfavorit in die Fußball-Kreisliga Wolfsburg gestartete WSV Wendschott wieder einen Sieg eingefahren. Gegen die zuvor verlustpunktfreie FSG Neindorf/Almke gelang ein deutlicher 5:0-Erfolg. Am Tabellenende gelang Aufsteiger TSV Hehlingen II im Duell der...