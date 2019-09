„Großartige Vorbilder“ – der NFV-Kreis ehrt fairste Teams

In lockerer Atmosphäre im Courtyard by Marriott Hotel am Allersee in Wolfsburg trafen sich Vertreter des NFV-Kreisvorstandes Wolfsburg sowie Vertreter und Spieler von insgesamt sieben Wolfsburger Fußball-Vereinen, um die Fair-Play-Ehrungen für die abgelaufene Saison 2018/2019 vorzunehmen. Es galt,...