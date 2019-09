Pflichtaufgaben für Topteams

„David gegen Goliath“ heißt es am Samstag in Hehlingen, wenn der TSV II in der Fußball-Kreisliga Barnstorf erwartet. Der Sonntag wartet derweil mit einem Kellerduell auf: Sport Union Wolfsburg hat die Reserve des 1. FC zu Gast. TSV Hehlingen II – SV Barnstorf (Sa., 16 Uhr). Gegen das Spitzenteam...