VfB Fallersleben: Keine Tiefstapelei mehr

Dass er mit seinem Team auch in der neuen Liga eine gute Rolle spielen könnte, hatte Lars Ebeling schon vermutet – oder zumindest gehofft. Dass der VfB Fallersleben aber am 11. Spieltag die Tabellenspitze der Fußball-Bezirksliga erklimmen könnte, davon hatte im Vorfeld in der Hoffmannstadt niemand...