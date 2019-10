Scoccimarro: Wiederholung erwünscht

Giovanna Scoccimarro hat in der Qualifikations-Rangliste für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio einen mächtigen Satz nach vorne gemacht: Der Judo-Weltverband IJF führt die Topsportlerin des MTV Vorsfelde nach ihrem zweiten Platz beim Grand Slam in Brasilia auf Rang 5. Am 30. Mai 2020 muss sie...