Last-Minute-Siegtor des VfL Wolfsburg II durch Heuer

Mindestens für einen Tag zurück an der Regionalliga-Tabellenspitze: Die U23-Fußballer des VfL Wolfsburg erkämpften sich am Freitagabend in einer torreichen Partie, in der es auf und ab ging, einen 4:3-Sieg beim TSV Havelse. VfL-Trainer Rüdiger Ziehl war mit der Spielweise seiner Mannschaft aber nur...