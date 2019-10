Ehmen lässt nichts anbrennen

In der Fußball-Kreisliga bleibt alles beim Alten. Der SV Barnstorf führt die Tabelle weiterhin mit sechs Punkten Vorsprung an. Am Tabellenende wartet die FC-Reserve nach wie vor auf das erste Erfolgserlebnis. TSV Heiligendorf – SSV Vorsfelde II 3:3 (1:2). Tore: 0:1 Lehmann (19.), 0:2, 2:3 Skusa...