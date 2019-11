VfL-Sorgen: Wöhner fehlt, Behne-Wiswes Einsatz ist fraglich

Den Sensationssieg bei Eintracht Hildesheim haben die Handballerinnen des VfL Wolfsburg teuer bezahlt: Loreen Wöhner wird am Wochenende sicher ausfallen, Kira Behne-Wiswes Einsatz ist fraglich. Beide verletzten sich in Hildesheim. Doch auch ohne zumindest eine Leistungsträgerin will der VfL ins...