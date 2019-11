Salguero: „Ich erwarte eine tolle Atmosphäre“

Trendwende im Derby? Nach fünf sieglosen Spielen sehnen sich die Fußballer des SV Reislingen-Neuhaus nach einem Erfolgserlebnis. Nun kommt Landesliga-Lokalrivale SSV Vorsfelde an den Bötzel. Der SVR will den Coup aus der Vorsaison wiederholen und so zurück in die Erfolgsspur. Vor etwa sechs Wochen...