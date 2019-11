U17 der Young Grizzlys startet in Berlin zu schlafmützig

Mit Schlafmützigkeit in den ersten Dritteln beraubte sich die U17 der Young Grizzlys in der Division I Nord in Berlin jedweder Chance auf eine Überraschung. Besser machte es der etwas ältere Eishockey-Nachwuchs aus Wolfsburg: Die U20 knöpfte dem Tabellenzweiten Duisburg in ihren Heimspielen vier...