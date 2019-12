VfL Wolfsburg: Bürger nimmt Team in die Pflicht

Die U19-Fußballer des VfL Wolfsburg befinden sich in einer kleinen Winterkrise. Sie verloren in der A-Junioren-Bundesliga Nord/Nordost zweimal in Folge. Am Samstag soll es beim FC St. Pauli wieder einen Sieg geben. Nur ein Tor selber geschossen, dabei fünf Gegentreffer kassiert. Die Niederlagen...