Bült warnt vor Northeims Revanche-Gelüsten

Wenn Oliver Bült an das Auswärtsspiel beim Northeimer HC denkt, schrillen beim Trainer des VfL Wolfsburg die Alarmglocken. Der HC ist in vielerlei Hinsicht ein gefährlicher Gegner. Die VfL-Handballerinnen müssen sich im letzten Oberliga-Spiel des Jahres auf einen heißen Tanz einstellen. So ein...