Reislingen-Neuhaus und Fallersleben/Sülfeld jubeln

Die besten Hallenfußball-Oldies der Stadt kommen vom SV Reislingen-Neuhaus (Altersklasse Ü32) und von der SG Fallersleben/Sülfeld (Ü40). Die beiden Mannschaften setzten sich am Samstag bei den Stadtmeisterschaften des NFV-Kreises Wolfsburg in der großen Sporthalle am Fallersleber Windmühlenberg...