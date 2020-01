Der Ex ist der Neue bei Lupo Martini Wolfsburg

Nun ist es also amtlich und besiegelt: Der neue Trainer bei Fußball-Oberligist Lupo Martini Wolfsburg heißt Giampiero Buonocore. Er folgt damit auf den am vergangenen Wochenende beurlaubten Ex-Coach Uwe Erkenbrecher. Am Dienstagabend wurde der neue Trainer der Mannschaft präsentiert und leitete...