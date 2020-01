AKBC: Ein Flüchtling holt Verbands-Titel

Ein Verbandsmeister-Titel, aber drei höchst streitbare Niederlagen: Das ist die Bilanz des AKBC Wolfsburg bei den Box-Verbandsmeisterschaften in Gifhorn am Wochenende. Den Sieg sicherte sich Quassim Muhammadi in der C-Klasse der Männer bis 58 Kilogramm – obwohl auch er das Ringgeviert umstritten...