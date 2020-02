1:3 – auf Rizzo-Traumtor folgt Lupos Frust-Viertelstunde

Das Pflichtspiel-Debüt von Giampiero Buonocore auf der Trainerbank von Lupo Martini Wolfsburg ging daneben: Der Fußball-Oberligist von der Kreuzheide verlor das Nachbarschaftsduell beim MTV Gifhorn vor rund 500 Zuschauern mit 1:3 (0:0). Es war eine unnötige Niederlage, nach der es lange Zeit auch nicht ausgesehen hatte.

Die Kreuzheider traten im ersten Spiel unter Trainer-Rückkehrer Giampiero Buonocore mit Rückenwind an – und das gleich in doppelter Hinsicht. Zum einen mit der Empfehlung des 2:0-Erfolgs bei der Generalprobe gegen Regionalligist Lüneburger SK Hansa, zum anderen mit dem Wind im Rücken in der ersten Halbzeit – und der hatte es als Vorbote des Orkantiefs „Sabine“ in sich.

Kein Wunder also, dass die Wolfsburger in Durchgang 1 auch die spielerisch bessere und überlegene Mannschaft waren, die nach einer Phase des Abtastens die klareren Chancen besaß – durch zwei ehemalige Gifhorner. Ein Flachschuss von Gracjan Konieczny (31.) strich knapp am MTV-Tor vorbei. Zudem hielt Torwart Tobias Krull gleich zweimal die Null fest, als er gegen Timon Hallmann (35., 38.) zur Stelle war und die Großchancen vereitelte. Auf der Gegenseite waren Jovan Hoffart (28.) und Mario Petry (43.) in aussichtsreicher Position gescheitert. Das 0:0 zur Pause schmeichelte eher den Hausherren.

Seitenwechsel – mit dem Wind im Rücken wollten die Gifhorner nun mehr für die Offensive tun und wurden gleich eiskalt erwischt. Andrea Rizzo wurde 18 Meter vor dem Tor angespielt, legte sich das Leder hoch, zog volley ab – und erzielte mit einem Treffer der Marke Traumtor die verdiente 1:0-Führung (50.) für die Kreuzheider.

Nach rund einer Stunde bauten die Gäste aus unerklärlichen Gründen jedoch ab und die Gifhorner damit auf. Zudem halfen sie beim Ausgleich tatkräftig mit: Hallmann rauschte an der Strafraumkante ungestüm in Mario Petry – es gab Strafstoß (72.). Elvir Zverotic übernahm gegen seinen Ex-Klub die Verantwortung, schickte Mario Sauß in die falsche Eck und erzielte den umjubelten Ausgleich.

Fünf Minuten später leitete Gifhorns Mathes Hashagen einen Konter ein, setzte Hoffart in Szene, der auf Zverotic durchsteckte – und der Routinier bewahrte kühlen Kopf und markierte das 2:1 für den MTV. Im Hinspiel noch hatte „Elle“ das Duell gegen Sauß zweimal verloren und zwei Hochkaräter vergeben. Den Schlusspunkt setzte in der 85. Minute Arne Jaeger nach einer Hoffart-Ecke mit dem 3:1.

Lupo Martini: Sauß – Kreck- low, Schlothauer, Ströhl, Rezic – Schlimpert, Igbinoba – Rizzo, Chamorro, Konieczny (66. Salijevic) – Hallmann.

Tore: 0:1 Rizzo (50.), 1:1, 2:1 Zverotic (73./FE, 78.), 3:1 Jaeger (85.).