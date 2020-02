Das war bitter: SSV Neuhaus verliert mit 7:9

Der SSV Neuhaus musste eine bittere Niederlage in der Tischtennis-Verbandsliga gegen den SV Arminia Hannover verkraften. Mit 7:9 endete die Partie. Nach einem ungünstigen Start in den Doppeln, in denen lediglich Niklas Beliaev und Gabor Nagy als Sieger hervorgingen, liefen die Neuhäuser einem...