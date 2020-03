Wolfsburgs Fußballer messen sich online bei „Fifa 20“

Wolfsburg. Der erste Spielblock der eFootball League ist in vollem Gange – und sorgt für Begeisterung.

Die Sportplätze der Region sind gesperrt, der Fußball ruht. Doch der Konkurrenzkampf im Kreis Wolfsburg wird fortgeführt – nicht auf den Fußballplätzen, sondern Online. Die Konsolen der Vereinsvertreter glühen in Zeiten, in denen von Kreisklasse bis Bundesliga pausiert werden muss. Der erste Spielblock der eFootball League Wolfsburg ist in vollem Gange.

Keine zwei Tage brauchte es, da hatten viele der teilnehmenden Teams ihr Wochen-Soll bereits erfüllt. Sechs der insgesamt 24 Partien sollen die Spieler bis zum Ende der laufenden Woche absolviert haben. Viele Teilnehmer waren bereits am Montag durch mit ihren Begegnungen. Am ersten Spieltag, dem Sonntag, wurden 26 Matches gespielt. „Der Start war super. Die Teilnehmer haben begeistert losgelegt“, berichtet NFV-Staffelleiter Mehmet Akyol, der das E-Sport-Turnier mitorganisiert.

Die eFootball League Wolfsburg besteht aus insgesamt 26 Mannschaften, die aufgeteilt sind in zwei Gruppen von je 13 Teams. Teilnahmeberechtigt sind Vereine des Kreises Wolfsburg, die je zwei Spieler und Teams ins Turnier schicken dürfen. Nach 24 Spieltagen – nach Hin- und Rückserie – erreichen die besten vier der Gruppe A und B das Turnier-Viertelfinale. Von da an geht’s im K.O.-System weiter.

Nach den ersten Spieltagen haben zwei Teams Titelambitionen anmelden können. Die DJK Wolfsburg, gespielt von burdisso91, und der VfB Fallersleben (CaRLii-96) haben nach sechs Partien noch immer eine weiße Weste: Sie stehen ohne Punktverlust an der Tabellenspitze ihrer Gruppe. „Es ist langsam absehbar, wer die Favoriten sind“, betont Akyol. Der DJK-Spieler Oguz Sözen (burdisso91) stellte sein Können bereits bei der NFV-Kreismeisterschaft im Dezember unter Beweis, wurde damals Zweiter.

Schadlos hielt sich bisher auch Vatansport Wolfsburg (TheTR4ever), das bis gestern allerdings erst drei Begegnungen gespielt hatte. Vatansport sorgte mit einem 7:3-Erfolg gegen den SV Barnsdorf (Chaos-Toni) für das torreichste der bisherigen Matches in Gruppe A. Unübertroffen hinsichtlich der Trefferanzahl pro Spiel ist allerdings das Duell in Gruppe B zwischen dem MTV Hattorf (FrischGezapftes) und US Atletico (ugur197943). Hattorf setzte sich mit 11:1 durch.

Auch wenn nicht jede Begegnung auf zweistellige Trefferanzahlen kommt, Unterhaltung ist garantiert: Torlos blieb noch keine einzige Partie. Die 12-Minuten-Matches sind stets actiongeladen. Interessierte können dem Treiben über die turniereigenenen YouTube-Livestreams folgen. Oft bieten die Spieler aber auch eigene Streams an, über Twitch beispielsweise. „Die Teilnehmer haben teilweise Privatkanäle, für alle anderen stellen wir vom NFV einen YouTube-Stream bereit“, erklärt Akyol. Bis zu 100 Zuschauer haben die Matches verfolgt. Aktuelle Ergebnisse und Tabellen sind auf www.toornament.com einsehbar.