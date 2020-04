Kreisfußball-Chef begrüßt die Linie für die Amateur-Kicker

„Bis auf Weiteres“ – so lautet nun die offizielle Formulierung der Fußballlandesverbände – wird der Spielbetrieb, der ursprünglich bis zum 19. April hätte ruhen sollen, in Folge der Corona-Pandemie ausgesetzt. Eine Fortsetzung werde man, so der niedersächsische Verband, mindestens zwei Wochen...