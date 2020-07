Wolfsburg. Fast 700 US-Dollar an Spenden hat der Witwer Zachary Bayer aus Wolfsburg erhalten. Doch der Ex-Blue-Wings-Footballer ist längst noch nicht am Ziel.

In Not geratener Footballer erhält Hilfe aus Wolfsburg

Die Blue-Wings-Familie, weitere American-Footballer aus der Region und sportbegeisterte WN-Leser zeigen Anteilnahme am Schicksal eines ehemaligen Spielers des Wolfsburger Regionalliga-Teams. Innerhalb von zwei Tagen spendeten sie knapp 700 US-Dollar für einen Neuanfang des in Not geratenen US-Amerikaners Zachary Bayer (41) und seiner beiden Kinder. Der Ex-Meisterheld der Blue Wings bedankt sich dafür demütig,

„Meine Freunde und früheren Teamkollegen in Deutschland haben ihre Gemeinschaft mobilisiert. Und sie haben großzügig gespendet für jemanden, den sie nicht kennen, und ohne Anreiz, dafür etwas zurückzubekommen. Dafür allen vielen Dank. Danke an meine Freunde in Wolfsburg, die mitgemacht haben. Ich kann Euch gar nicht genug dafür danken“, schreibt Bayer auf www.gofundme.com, wo er den Spendenaufruf gestartet hat.

„Noch ein langer Weg“

Dabei handelt es sich um eine seriöse Crowdfunding-Plattform im Internet. Durch die Wolfsburger Unterstützung am Mittwoch und Donnerstag erhöhte sich der Spendenstand von 2335 auf 2808 US-Dollar (umgerechnet 2429 Euro). Von seinem Ziel von 7395 US-Dollar (6400 Euro) ist Bayer aber noch ein gutes Stück entfernt. „Wir haben noch einen langen Weg vor uns, bis wir es erreichen. Aber ich bin voller Hoffnung, dass wir es erreichen“, schreibt er weiter.

Bayer ist Vater zweier Adoptivkinder namens Ezra James (12) und Liv Marion (10). Vor fünf Jahren war seine Ehefrau bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Seitdem sorgt er allein für die Kinder. Hinter der kleinen Familie liegen schmerzvolle und entbehrungsreiche Jahre, wie er berichtet. Der zuletzt als Personalvermittler tätige Ex-Blue-Wings-Spieler hat nun die Chance, einen beruflichen und familiären Neuanfang in einer anderen Stadt zu starten. Problem: Um von seiner aktuellen Heimat Portland im US-Bundesstaat Oregon ins mehr als 3000 Kilometer entfernte Austin in Texas umzuziehen, fehlt ihm das Geld (wir berichteten).

Als Spieler in guter Erinnerung

Als gläubiger Mensch hofft Bayer fest, dass er es für seine Kinder dank der Unterstützung schafft. Am 30. Juli oder 7. August soll der Umzug über die Bühne gehen. Je höher die finanzielle Unterstützung letztlich sein wird, desto geringer dürften die Unwägbarkeiten und die Ungewissheit ausfallen.

Obwohl es bereits 18 Jahre her ist, dass Bayer als College-Spieler zum Football-Spielen eine Saison in Wolfsburg war und die Blue Wings 2002 zum Regionalliga-Titel und Zweitliga-Aufstieg führte, haben ihn seine ehemaligen Kollegen immer noch in guter Erinnerung. „Er sah von seiner schlanken Statur her nicht wie ein Footballer aus, hatte aber das Herz eines solchen und spielte auch so“, erinnert sich Maik Mauer, der damals Assistenztrainer war und Bayer auch menschlich sehr schätzte.

„Ewig dankbar“ für die Hilfe

In der Endphase der Saison musste Defense-Spieler Bayer nach dem Ausfall des etatmäßigen Quarterbacks Ryan Kuelthau die Spielmacherposition übernehmen. Obwohl selbst phasenweise verletzt, biss der damalige Sonnyboy auf die Zähne und war ein Garant für den bislang größten sportlichen Erfolg der Blue Wings. „Wir schulden ihm was“, sagt Mauer deshalb, der auch schon gespendet hat. Das sieht Bayer anders: „Ich verdiene die Großzügigkeit nicht, müsste selbst dafür aufkommen können. Aber ich werde ewig dankbar sein dafür.“

Wer für Zach Bayer spenden möchte, erreicht dessen Aufruf auf der Crowdfunding-Seite gofundme.com über den Link:

http://gf.me/u/ygid5p