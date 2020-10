Reislingen – Flexibilität als Trumpf in Fußball-Landesliga

4-4-2, 4-1-4-1 oder doch 4-3-3? Welcher Spieler auf welche Position? Tahar Gritli hat beim SV Reislingen-Neuhaus viele Varianten durchgespielt. Nun hat der neue Coach des Fußball-Landesligisten das passende System gefunden. Zum Saisonstart gegen den SV Calberlah fehlen allerdings drei bis vier Stammkräfte.

Wenn die monatelange Pause etwas Gutes hatte, dann, dass Reislingens neuer Coach reichlich Zeit hatte, am Bötzel anzukommen. Ende März wurde bekanntgegeben, dass Gritli beim SVR auf Erfolgscoach José Salguero folgt. Seitdem feilt der 44-Jährige am taktischen Konzept der Reislinger.

Aller Anfang ist schwer

Anfangs lief es eher holprig. „Wir haben keines der Testspiele gewonnen“, erinnert sich Gritli. Auch das erste Pflichtspiel ging verloren. Im Bezirkspokal setzte es ein überraschendes 1:3 gegen Hehlingen. Nur elf Tage später revanchierte sich der SVR und spielte Hehlingen in Grund und Boden – 7:3. Die Gruppenphase des Cups haben die Reislinger als Erster abgeschlossen. Gritli hält fest: „Wir sind auf einem guten Weg, haben uns gefunden.“

Der Coach hatte immer betont, dass die Cup-Matches mehr als Test zu verstehen sind. Denn Gritli war mit seiner Mannschaft noch in der Findungsphase. „Ich habe verschiedene Spielsysteme ausprobiert“, berichtet der Trainer. Im Test gegen Oberligist Arminia Hannover lief Reislingen in einem defensiveren 4-1-4-1 auf. Im Pokal hat sich das 4-4-2 bewährt. Möglich ist aber auch ein Wechsel ins 4-3-3. „Wir sind flexibel“, betont Gritli.

4-4-2 die Wunschformation

Am sichersten sei sein Team aktuell im 4-4-2. „So werden wir gegen Calberlah starten. Aber vielleicht stellen wir schon in der Halbzeit um“, sagt Gritli. Wer die Positionen des 4-4-2 besetzen soll, ist mittlerweile auch klar. Doch in den vergangenen Wochen und Monaten wurde bunt durchgewechselt. Am deutlichsten wurde die Experimentierfreudigkeit des Trainers mit der Versetzung von Yves Sinze: Der Neuzugang war anfangs als Offensivspieler eingeplant, fand sich im Bezirkspokal aber in der Innenverteidigung wieder.

Hintergrund: Defensivchef und Kapitän Torben Brechbühler zog sich vor sechs Wochen einen Rippenanbruch zu, fällt seitdem aus. Gritli kennt Sinze seit mehr als fünf Jahren, holte ihn damals zum VfR Eintracht Nord. „Yves ist schnell, robust und sehr zweikampfstark. Ich habe ihn beim VfR defensiv eingesetzt und wusste daher um seine Abwehrstärke“, erklärt Gritli.

Neuzugang-Trio überzeugt

Neben Sinze haben mit Alieu Nyassi, Giovanni Millemaci und Arian Ademi drei weitere Neue auf sich aufmerksam machen können. Gritli plant mit ihnen in der ersten Elf. Vor allem der 19-jährige Ademi beeindruckte den Trainer. „Arian hat sich toll eingefügt. An ihm führt derzeit kein Weg vorbei.“ Auch Matteo Lauriola ist ein Gewinner der Vorbereitung. Der Mittelfeldspieler überzeugt mit außergewöhnlicher Spielintelligenz.

Besonders zu Saisonbeginn wird Lauriola wertvoll sein. Denn Reislingen ist zum Umbauen gezwungen. Mohamed Dallali sah im Pokal Rot, ist noch für zwei Ligaspiele gesperrt. Dennis Carusone verletzte sich an der Schulter und ist erst in der laufenden Woche wieder ins Training eingestiegen. Lukas Maushake, gerade erst nach Kreuzbandriss zurück, wird sich einer Meniskus-OP unterziehen müssen. Ob Brechbühler rechtzeitig fit wird, ist offen. „Wir haben Ausfälle, die nicht 1:1 zu ersetzen sind“, sagt Gritli, der sein Team auf ein schweres Stück Arbeit einstellt. „Calberlah ist ein gefährlicher Aufsteiger.“

SV Reislingen-Neuhaus – SV GW Calberlah, So., 14.30 Uhr, Am Bötzel.