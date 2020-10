Doppelschlag reicht Jeddeloh gegen VfL II

Spielerische Überlegenheit, aber schlichtweg zu wenig Lösungen: Die U23-Fußballer des VfL Wolfsburg mussten eine bittere 1:2 (0:2)-Niederlage beim SSV Jeddeloh hinnehmen. Für Trainer Henning Bürger und sein Team ist es bereits die zweite Pleite im fünften Spiel, durch die die Grün-Weißen in der Südstaffel der zweigleisigen Regionalliga Nord auf Platz 4 abrutschen.

„Es war insgesamt kein verdienter Sieg für Jeddeloh. Es war sehr unglücklich für uns“, sagte VfL-Coach Bürger. Auf nur einer Position änderte der Coach seine Anfangsposition im Vergleich zum 1:0 gegen den VfB Oldenburg. Anselmo Garcia Mac-Nulty kehrte nach seinem starken Auftritt in der Vorwoche in die U19 zurück, die er in die zweite Runde des DFB-Pokals führte. Für ihn begann bei der U23 Marcel Beifus.

In der 9. Minute gelang es den Grün-Weißen, das erste Mal gefährlich zu werden. Nach einer Hereingabe von Ole Pohlmann verpasste Dominik Marx in der Mitte die Gästeführung.

Im weiteren Verlauf schlugen allerdings die Gastgeber innerhalb von sieben Minuten doppelt zu: Wolfsburgs Torjäger John Iredale brachte im eigenen Strafraum den Ex-Wolfsburger Nick Otto zu Fall. Almir Ziga traf vom Punkt zur Jeddeloher Führung. Kurz darauf erhöhte Niklas-Leon von Aschwege nach einem Freistoß per Kopf auf 2:0. „Bei Standards haben wir nicht gut verteidigt“, gestand Bürger.

Geschockt zeigten sich die Wolfsburger von diesem Doppelschlag nicht, sie diktierten weiter das Spiel. Bis zum gegnerischen Strafraum sah das auch gut aus, aber dann fehlte es an Ideen. „Das war in den vergangenen Spielen schon so, da müssen wir weiter dran arbeiten“, so der VfL-II-Coach.

Vor allem fehlt es aktuell an Torgefährlichkeit aus dem Mittelfeld. Vier der acht Saisontore gehen auf das Konto von Iredale. „Das stimmt. Eigentlich haben wir mit Ole Pohlmann und Bryang Kayo auch Spieler, die das können und teilweise auch schon machen, aber wir müssen es mehr mit einfachen Mitteln versuchen“, erklärte der VfL-Coach.

Kurz nach Wiederanpfiff verwertete Pohlmann einen Strafstoß nach Foul an Davide Itter zum Anschluss. Itter, der nach innen in den Sechzehner zog, hatte dann auch die beste Chance auf das 2:2, doch sein Schuss ging knapp am Pfosten vorbei. Danach tat sich der VfL II gegen immer tiefer stehende SSVer schwer und hatte trotz deutlicher Feldüberlegenheit das Nachsehen gegen effektive Gastgeber.