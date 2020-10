Sie hatten lange gehofft, dass es weitergeht. Doch nun steht fest, dass die Gewichtheber des VfL Wolfsburg erst einmal Pause haben. Denn die Saison in der Nordliga wird aufgrund der Corona-Pandemie nicht fortgeführt. Das teilte der Verband mit.

Dennoch können die VfL-Verantwortlichen um Spartenleiter Uwe Zaretzke und Trainer Jürgen Negwer mit dem Abschneiden ihrer Heber-Athleten in diesem Jahr sehr zufrieden sein. Vor der Pandemie hatten die Grün-Weißen starke Leistungen gezeigt, waren gut in Form. Bei der Landesmeisterschaft in Hannover hatte mit Guiseppe Palermo (bis 89 Kilogramm) und Mark-Kevin Zaretzke (bis 96 kg) ein Duo Gold geholt sowie Sebastian Bayer (bis 81 kg) Bronze.

Wettkämpfe erst wieder 2021?

In der Nordliga war schon nach dem zweiten Kampftag bei der SV Gifhorn Schluss. Das Wolfsburger Team mit Palermo, Bjarne Yzer, Daniel Lindmüller, Antje Bogenschneider und Marc-Kevin Zaretzke holte 158 Punkte und konnte immerhin die Gastgeber distanzieren. Seitdem versuchen die VfL-Hantelsportler, ihre gute Form in zahlreichen Trainingseinheiten zu konservieren.

Doch ernst wird es für sie in diesem Jahr nicht mehr. „Mit den Wettkämpfen dürfte es frühestens 2021 weitergehen“, vermutet VfL-Heberchef Uwe Zaretzke.