Es war ein fast rundum gelungenes Wochenende für die höherklassigen Wolfsburger Fußball-Jugendteams: Bis auf C-Junioren-Landesligist SV Reislingen/Neuhaus, der das Derby gegen den VfB Fallersleben klar mit 0:3 verlor, gingen alle Mannschaften als Sieger vom Platz.

A-Junioren-Niedersachsenliga

FC Eintracht Northeim – Lupo/Martini Wolfsburg 1:4 (0:2). Tore: 0:1 Cimino (18.), 0:2 Mundry (29., Foulelfmeter), 0:3 Wöhner (60.), 1:3 Schwab (63.), 1:4 Messina (90.). „Endlich!“ Die Erleichterung bei Lupo-Coach Marco Cuccia war nach den ersten Punkten in dieser Saison spürbar. Die Gäste machten von Beginn an klar, in welche Richtung es gehen soll. „Wir waren präsent in den Zweikämpfen, haben viele zweite Bälle gewonnen und waren meist einen Schritt schneller als der Gegner“, erklärte Cuccia hochzufrieden.

Speziell über die Außenbahnen machten die Gäste viel Alarm, alle Tore wurden von dort eingeleitet. „Wir haben Northeims Schwächen im Umschaltspiel sehr gut ausgenutzt, uns endlich für den hohen Aufwand belohnt und die Tore gemacht. Der Sieg ist wichtig für die Moral“, berichtete der Lupo-Trainer weiter. Bitter: Aufgrund des corona-bedingt ausgedünnten Spielplans geht es für Lupo erst Ende Oktober weiter. „Die lange Pause kommt uns sehr ungelegen. Aber gerade deshalb waren die Punkte umso wichtiger“, erklärte Cuccia.

A-Junioren-Landesliga

JSG Schöningen/Königslutter – SSV Vorsfelde 1:2 (1:2). Tore: 0:1 Knödl (19.), 0:2 Bäcker (45.), 1:2 Eigentor Schulte (45.). In einem engen Duell behielten die Vorsfelder letztlich verdient die Oberhand. Die Gäste erarbeiteten sich insgesamt mehr Möglichkeiten, auch wenn die Schöninger bis zum Schluss gefährlich blieben. Das Spiel war sehr zerfahren, beiden Mannschaften waren die Auftaktniederlagen anzumerken.

B-Junioren-Regionalliga

JFV Bremen – VfL Wolfsburg U16 0:2 (0:0). Tore: 0:1, 0:2 Mazzone (45., 60., Foulelfmeter). Die Wolfsburger von Trainer Dennis da Silva Felix feierten im zweiten Saisonspiel ihren zweiten Sieg. Als Favorit in die Partie gegen die Bremer gegangen, sorgte Matteo Mazzone mit seinem Doppelpack im zweiten Spielabschnitt für den VfL-Erfolg. Die Wolfsburger stehen damit weiter an der Spitzenposition, der Saisonstart lässt einiges hoffen.

B-Junioren-Landesliga

SSV Vorsfelde – BVG Wolfenbüttel 2:1 (2:0). Tore: 1:0 Cadeddu (1.), 2:0 Shami (4.), 2:1 Wallat (79.). Die Eberstädter agierten von Beginn an hellwach und erwischten einen Blitzstart: Jamiro Cadeddu wenige Sekunden nach dem Anpfiff und Bilal Shami kurz darauf sorgten schnell für eine beruhigende Führung. Nach einem Platzverweis gegen die Vorsfelder mit dem Halbzeitpfiff wurde es im zweiten Durchgang nochmal enger, mehr als den Wolfenbütteler Anschlusstreffer kurz vor dem Ende ließ der SSV-Nachwuchs aber nicht mehr zu.

MTV Gifhorn – Lupo/Martini Wolfsburg 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Wojtowicz (26.). Starker Auftritt der Lupo-Junioren in ihrem ersten Saisonspiel: Gegen den bis dato ungeschlagenen Tabellenführer aus Gifhorn setzten sich die Mannen um Coach Mahmoud Amraune knapp durch. Das Tor des Tages erzielte Ex-VfLer Rudi Sanhudo Wojtowicz Mitte des ersten Durchgangs.

SC RW Volkmarode – VfB Fallersleben 1:2 (0:1). Tore: 0:1 Koch (14.), 1:1 Jatta (48.), 1:2 Knaub (77.). Das erfolgreiche Wochenende der hiesigen B-Junioren rundeten die Nachwuchskicker des VfB ab. Durch den 2:1-Erfolg in Braunschweig klettert das Team um Coach Cedric Wienhold auf den dritten Tabellenplatz. Den entscheidenden Nadelstich kurz vor dem Spielende setzte Kevin Leon Knaub, der den Hoffmannstädtern mit seinem Treffer die drei Punkte sicherte.

C-Junioren-Landesliga

SV Reislingen/Neuhaus – VfB Fallersleben 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Kübler (23.), 0:2 Blischke (27.), 0:3 Jason (41.). Auch im zweiten Saisonspiel blieben die jungen Reislinger ohne eigenen Punkt und eigenes Tor. Im Derby sorgten die Gäste aus Fallersleben mit einem Doppelschlag binnen weniger Minuten für eine komfortable Führung, die sie mit in die Halbzeitpause nehmen konnten. Nach dem schnellen dritten Treffer nach Wiederanpfiff war die Entscheidung bereits gefallen, der SVR-Nachwuchs bleibt damit Tabellenschlusslicht.

Das Spiel der U14 des VfL Wolfsburg bei der FT Braunschweig wurde aufgrund der Corona-Probleme bei den Braunschweigern verschoben. Am Mittwoch geht es für die Wölfe auf heimischem Platz weiter: Um 18.30 Uhr kommt es zum Duell mit Reislingen/Neuhaus.