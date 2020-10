VfL Wolfsburg: U20-Frauen starten mit Pleite in die 2. Liga

Während die U20-Fußballerinnen des VfL Wolfsburg mit einer knappen, aber verdienten Heimniederlage in die wegen der Corona-Pandemie zweigleisige und besonders spannende gestartet sind, haben die B-Juniorinnen in der Bundesliga ihren Lauf fortgesetzt und im dritten Spiel den dritten Sieg eingefahren.

2. Frauenfußball-Bundesliga

VfL Wolfsburg II – RB Leipzig 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Ringsing (34.), 0:2, 1:3 Fudalla (38., 62.), 1:2 Schumacher (55.), 2:3 Kowalski (65.). Gegen den Aufsteiger, der lieber kurz- als langfristig in die 1. Liga will, ließen die Wolfsburgerinnen vieles vermissen: Es hakte an konsequenter Defensivarbeit, gutem Umschaltspiel und auch am Spielaufbau. „Hätten wir nur etwas besser gespielt, wäre diese Niederlage zu vermeiden gewesen“, befand VfL-Coach Steffen Beck, der so allerdings „eine verdiente Niederlage“ zu sehen bekam. Obwohl der VfL nach der Pause erst durch Rita Schumacher und dann durch Natasha Kowalski noch einmal ran kam, gab es nicht mehr die eine Großchance auf den Ausgleich.

Zwei Wochen hat der VfL nun Zeit, die Fehler abzustellen. Da Cloppenburg zurückgezogen hat, ist er erst einmal spielfrei, am 18. Oktober kommt Borussia Bocholt an den Elsterweg. „Vor allem“, betont Beck, „müssen wir dann hinten sicherer stehen.“

VfL: Kassen – Jubel, Schenk, Niesler, Dönges – Praher (73. Flach), Kühne, Gräwe, Klostermann (59. Seidel) – Kowalski, Schumacher (73. Lagaris).

B-Juniorinnen-Bundesliga

Hannover 96 – VfL Wolfsburg 1:3 (0:1). Tore: 0:1, 0:3 Querfurth (8., 63.), 0:2 Mohamed (59.), 1:3 Kolceg (79.). Mathilda Querfurth ebnete dem VfL mit ihrem Doppelpack den Weg zum Sieg im prestigeträchtigen Nachbarschaftsduell mit dem Aufsteiger. „Den Sieg haben wir uns verdient, auch wenn es nicht das schönste Spiel war“, befand Wolfsburgs neuer Coach Michael Schulz.

VfL: Kirchner – Hinz, Jonietz, Kastner (41. Jost), Koschick (50. Rösicke), De Gala (41. Ammar), Faller (41. Mohamed), Klingen, Tolksdorf (41. Libske), Blumenberg, Querfurth.