In Ehmen wird sich die Spreu vom Weizen trennen

Im Fokus des sechsten Spieltages steht die Partie des ESV Wolfsburg beim TSV Ehmen. Beide Teams tummeln sich im oberen Bereich der Tabelle der Fußball-Kreisliga. Nur der Gewinner hält den unmittelbaren Kontakt zur Tabellenspitze. Die Partie des TSV Heiligendorf gegen die Sport Union ist auf Wunsch der Gäste verlegt worden. Bei der Sport Union ist Khaled Amiri zu Beginn dieser Woche mit sofortiger Wirkung als Trainer zurückgetreten. ,,Ich habe aufgegeben. Die wenigen zur Verfügung stehenden Spieler und die mangelnde Trainingsbeteiligung sind der Hauptgrund dafür“, bedauert er. Der 45-Jährige wird dem Verein aber weiterhin als Spieler der Ü40 zur Verfügung stehen.

TSG Mörse II – Rot-Weiß (So., 11.30 Uhr, Herzbergstadion). Beide Teams tragen ihre Heimspiele auf demselben Platz aus. Für TSG-Trainer Irvan Vokshi ein ganz wichtiges Duell: ,,Wir wollen und müssen drei Punkte holen. Meine Jungs sind heiß auf das Spiel. Wenn meine Mannschaft zeigt, was sie drauf hat, ist mir nicht bange.“ Die drei gegen die Sport Union gewonnenen Punkte lässt Mörses Coach nicht gelten. ,,Diese Punkte zähle ich nicht mit. Der Gegner hat nur mit zehn Spielern begonnen“, so Vokshi.

TSV – TSV Sülfeld (So., 14.30 Uhr, Stadion West). ,,Mit dem Erfolg gegen Heiligendorf haben die Gäste ein Ausrufezeichen gesetzt“, deutet Wolfsburgs spielender Co-Trainer Friedrich Hillebrenner seinen Respekt vor dem Aufsteiger an. ,,Wir sind gewarnt und müssen uns auf jeden Fall besser als beim 1:3 im zurückliegenden Heimspiel gegen Ehmen präsentieren. Wir wollen die drei Punkte bei uns behalten“, sagt Hillebrenner.

FSG Neindorf/Almke – SSV Vorsfelde II (So., 15 Uhr, Neindorf). Die Gastgeber haben wegen massiver Verletzungsprobleme versucht, die Partie zu verlegen. Vom Gegner kam aber keine positive Reaktion, die Begegnung findet statt. ,,Im Moment habe ich acht einsatzfähige Spieler, wir werden mit einer Rumpfelf antreten“, bedauert FSG-Coach Helmut Beckmann. Keine guten Voraussetzungen für das Spiel gegen den Tabellenführer.

TSV Ehmen – ESV (So., 15 Uhr). In dieser Partie trennt sich die Spreu vom Weizen. Der Sieger hält den Kontakt zur Tabellenspitze. Der Verlierer driftet erst einmal ins Mittelfeld ab. ,,Die Eisenbahner haben eine Topmannschaft“, bringt TSV-Coach Toni Renelli seinen Respekt vor dem Kontrahenten zum Ausdruck. ,,Das wird eine schwere Aufgabe für uns. Insbesondere vor dem starken Angriff der Gäste habe ich Respekt. Aber mit solchen Mannschaften wollen wir uns messen. Allerdings muss das Spiel ohne Ball bei uns besser werden“, verdeutlicht Renelli.

SG Kästorf-Warmenau/Brackstedt – TV Jahn (So., 15 Uhr, Kästorf). SG-Trainer Markus Wäke verzweifelt so langsam. Die Verletztenliste bei seiner Mannschaft ist nach dem Pokalspiel am Mittwoch noch länger geworden. ,,Das soll aber keine Ausrede für unsere dürftige Leistung sein. In den zurückliegenden Spielen haben wir zu träge und ideenlos agiert. Das muss sich ändern“, stellt Wäke fest und ergänzt: ,,Wir müssen läuferisch eine Schippe drauflegen und uns auch von der spielerischen Seite her steigern.“