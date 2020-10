Diesmal stimmte nicht nur die Leistung, sondern auch das Ergebnis: Das 32:27 (19:16) bei der SG Börde Handball bedeutete für den VfB Fallersleben den ersten Oberliga-Sieg der Vereinsgeschichte. Die VfB-Handballer ließen dem Mitaufsteiger keine Chance.

Mike Knobbe hatte es im Vorfeld der Spielzeit leise angedeutet: Der VfB-Trainer erklärte, dass sein aktuelles, neu formiertes Team vermutlich stärker sei als das der Aufstiegssaison – obwohl gleich drei Topspieler gingen. Nun mehren sich die Anzeichen, dass Knobbe richtig lag. Erst der starke Heimauftritt gegen den VfL Hameln, jetzt der sichere Auswärtserfolg in Börde – wo die Fallersleber noch vor einem Jahr mit zehn Toren Unterschied verloren hatten. „Wir haben uns offenbar weiterentwickelt“, sagt Knobbe.

Spiel nur anfangs ausgeglichen

Nur in der Anfangsphase war die SG ebenbürtig. Bis zum 7:7 (12. Minute) blieben die Gastgeber dran. Dann übernahm der VfB das Kommando. Durch drei Treffer von Kapitän Kris Behrens und zwei Toren von Spielmacher Christian Lopez setzten sich die Gäste auf 12:7 ab. Börde konnte zwar verkürzen, lief von da an aber stets hinterher. „Die SG kam immer wieder zurück, kämpfte sich heran. Aber wir hatten Antworten“, betonte Knobbe.

Taktisch habe sein VfB die Hausherren mit deren eigenen Waffen geschlagen, erklärte der Coach. „Wir wussten, dass Börde gerne aus einer kompakten Deckung heraus auf Tempo geht“, sagt Knobbe. „Das Spiel haben wir übernommen, aber versucht, es besser zu machen.“ Die Fallersleber ließen der SG keine Ruhe. „Wir haben das Tempo hoch gehalten, viele Tore über die erste und zweite Welle erzielt.“

„Die Mannschaft lernt schnell“

In Halbzeit 2 setzten sich die Hoffmannstädter bis auf sechs Tore Vorsprung ab (25:19). Spätestens da war die Begegnung entschieden. „Wir sind im Laufe der zweiten Hälfte dazu übergegangen, das Ergebnis zu verwalten.“ Auch von der Börder Abwehrumstellung von 6-0 auf 5-1 ließ sich der VfB nicht aus dem Spielfluss bringen. „Wir haben sehr geduldig und abgeklärt agiert“, sagte Knobbe. Nach nur zwei Partien scheinen die Fallersleber angekommen zu sein in der Oberliga. „Die Mannschaft lernt den Oberliga-Handball sehr schnell. Wir sind noch lange nicht so gefestigt wie andere Mannschaften, die jahrelang auf dem Niveau spielen. Aber jeder sieht, dass wir mithalten können.“ Die große Stärke des VfB: der Teamspirit. Knobbe: „Wir bringen viel Energie auf die Platte, alle haben Lust auf Handball. Die Jungs spielen mutig und trauen sich Dinge.“

VfB: Fallersleben: Wilken, Lührs – M. Schmidt (1), Tangermann (2), Frerichs (1), Wolff, Schroeter (4), Burmester (2), Lopez (6), Siggelkow, J. Schmidt (6), Bangemann, Fuhlrott (2), Behrens (8).