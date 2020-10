Die Spitzenbegegnung in der Fußball-Kreisliga konnte der TSV Ehmen mit einem Sieg über den ESV Wolfsburg für sich entscheiden. Damit halten die Ehmer den Anschluss zu Tabellenführer SSV Vorsfelde II.

TSG Mörse II – Rot-Weiß Wolfsburg 2:4 (1:3). Tore: 0:1 Gülay (25.), 0:2, 0:3 Habhab (28., 30.), 1:3 Muradyan (37.), 2:3 Renelli (64.), 2:4 Tamr (81., FE). Gelb-Rot: Przybylek (TSG, 88.). ,,Wir machen zu viele leichte Fehler“, bedauert TSG-Trainer Irvan Vokshi. Durch eklatante Abwehrpatzer geriet der Aufsteiger in Rückstand. RW-Keeper Mohamad Rand hielt in der 61. Minute einen Elfmeter, und ein TSG-Akteur wurde vom Platz gestellt. Somit ging der Vokshis Wunsch, die Partie mit elf Spielern zu beenden, nicht in Erfüllung.

TSV Wolfsburg – TSV Sülfeld 1:3 (0:1). Tore: 0:1 Pieper (36.), 0:2, 0:3 Lüdke (56., 84.), 1:3 Zimmermann (88.). Zur Halbzeit lagen die Gastgeber gegen den Aufsteiger überraschend im Rückstand. Auch am Ende hatte der Erfolg der effizienten Gäste Bestand. ,,Unsere Mannschaft hat das Spiel gemacht. Aber die Sülfelder haben gut verteidigt, sind dreimal durchgekommen und haben drei Tore gemacht“, resümiert der konsternierte TSV-Spartenleiter Armin Zerbe.

FSG Neindorf/Almke – SSV Vorsfelde II 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Hennefarth (8.), 0:2, 0:3 Mokry (38., FE, 40.). ,,Bei den Gastgebern saßen sechs Spieler auf der Auswechselbank“, kann sich SSV-Co-Trainer Florian Pannier einen kleinen Seitenhieb wegen der angeblich nur acht einsatzfähigen Spieler bei der FSG nicht verkneifen. Trotz des klaren Erfolgs war es nur eine durchwachsene Vorstellung der Vorsfelder. ,,Die Gäste haben das Spiel verdient gewonnen. Kompliment an meinen durch Spieler der zweiten Mannschaft und der Altherren unterstützten Kader“, sagt Helmut Beckmann, Trainer der FSG.

TSV Ehmen – ESV Wolfsburg 3:0 (0:0). Tore: 1:0 Tastan (50., FE), 2:0, 3:0 Wilhelm (81., 84.). Trotz guter Möglichkeiten auf beiden Seiten fielen bei der Spitzenbegegnung in Ehmen im ersten Durchgang noch keine Tore. Das war in erster Linie auf die guten Leistungen beider Torleute zurückzuführen. Sowohl Christian Timmerhoff aufseiten der Gastgeber als auch Adrian Gerloff bei den Eisenbahnern hielten überragend. Die Gastgeber kamen am Ende noch zu einem verdienten Erfolg. ,,Unser Spiel ohne Ball war heute prima, und zudem hatten wir ein gutes Zweikampfverhalten“, lobt TSV-Coach Toni Renelli.

SG Kästorf-Warmenau/Brackstedt – TV Jahn Wolfsburg 4:0 (3:0). Tore: 1:0 Sander (19.), 2:0 Reis (33.), 3:0, 4:0 Schreiber (45., 86.). Rote Karte: Sgaier (Jahn, 23.). ,,Wir haben uns gut präsentiert und verdient gewonnen“, resümiert Markus Wäke. Nicht ganz zufrieden ist der SG-Trainer mit dem Spiel seiner Mannschaft in Überzahl. Dazu Wäke: ,,Ich hätte mir ein bisschen mehr Dominanz bei unserem Spiel in Überzahl gewünscht.“