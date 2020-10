7:5 in Badenstedt! Neuhaus bleibt nervenstark

Die Tischtennisspieler des SSV Neuhaus haben erneut Nervenstärke gezeigt und sich nach dem starken Comeback beim 6:6 in Wolfenbüttel wieder mit einem Sieg belohnt. Beim Badenstedter SC feierte der SSV einen 7:5 (27:24 Sätze)-Erfolg. Das eigentlich für Sonntag angesetzte Spitzenspiel gegen Tabellenführer Seelze wurde hingegen auf Wunsch des TTV verlegt. Der genaue Nachholtermin ist noch offen.

Nachdem Serkan Ceylan in Badenstedt in vier Sätzen gegen SC-Spitzenspieler Jan-Helge Petri den Kürzeren zog, stellten Niklas Beliaev, Gabor Nagy und Uwe Bertram auf 3:1. Doch ganz hatten sich die Neuhäuser nicht freigespielt. Im unteren Paarkreuz kassierte erst Nils Baartz eine deutliche Niederlage gegen Malte Bartels. Kurz darauf musste auch Jonathan Aretz einen sicher geglaubten Punkt nach Zweisatzführung und 6:2 im dritten Durchgang doch noch abtreten. Nagy erzählt: „Keiner in der Halle glaubte zu diesem Zeitpunkt, dass er das Duell noch verliert.“

In der Folge ging auch Beliaev gegen Petri als Verlierer vom Tisch, und plötzlich lag der SC mit 4:3 in Front. Nun war der SSV wieder gefordert: Ceylan erkämpfte sich einen wichtigen Fünfsatzsieg, während Bertram zum zweiten Mal souverän in der Mitte punktete. Nagy kämpfte verbissen um einen weiteren Zähler, unterlag aber trotz Matchball im Entscheidungssatz mit 11:13.

Der Druck lastete wie schon in Wolfenbüttel auf dem unteren SSV-Paarkreuz. Sowohl auf Baartz als auch auf Aretz war dabei Verlass. Beide brachten ihr Spiel in fünf Sätzen hauchdünn durch. „Am Ende sind wir mit dem Schrecken davongekommen und haben vier von sechs engen Spielen für uns entschieden“, atmete Nagy auf. Und der SSV-Kapitän verteilte ein Sonderlob: „Herausragend war Uwe, der mit seinen zwei ungefährdeten Siegen den Unterschied ausgemacht hat.“ Das SSV-Sextett rangiert nun mit 7:1 Punkten auf dem zweiten Tabellenrang.

SSV-Punkte: Beliaev, Ceylan, Bertram (2), Nagy, Baartz, Aretz.