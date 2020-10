Türksch sorgt mit Dressur-Sieg für Vorsfelder Höhepunkt

Josephine Türksch vom RFV Vorsfelde siegte auf ihrem Pferd Danuta in einer L*-Dressur.

Erst abgesagt, dann reorganisiert und an die Corona-Regelungen angepasst: Das traditionsreiche Reitturnier des RFV Vorsfelde konnte am vergangenen Wochenende unter speziellen Auflagen stattfinden. Die Veranstalter waren zufrieden mit dem Ablauf. Aus Vorsfelder Sicht sorgte Josephine Türksch mit ihrem Sieg in der Dressurprüfung der Klasse L* für den sportlichen Höhepunkt.

Dass die Wettkämpfe überhaupt ausgetragen wurden, hatte lange auf der Kippe gestanden. Das sonst im Juni stattfindende Reitturnier hatte in vielerlei Hinsicht angepasst werden müssen. In Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg erstellten die RFV-Verantwortlichen ein Hygienekonzept, das es ermöglichte, Reiter und Besucher auf die Vorsfelder Anlage zu lassen. Die besondere Herausforderung bestand darin, das Turnier innerhalb kürzester Zeit auf die Beine zu stellen. Nur vier Wochen blieben den Organisatoren. Schwerstarbeit geleistet Swen Scharke, verantwortlich für das Hygienekonzept, leistete Schwerstarbeit. Auf 16 Seiten dokumentierten die Vorsfelder ihren Plan für die Durchführung des Turniers, das normalerweise dreistellige Teilnehmer- und Besucherzahlen hat. Die Stadt war überzeugt und genehmigte die Veranstaltung. Das Ausmaß des Turniers wurde allerdings erheblich reduziert. 250 Teilnehmer gingen an den Start, sonst sind es weit mehr als 600. Die Zuschauerzahlen wurden ebenfalls begrenzt. Eine Maßnahme: Im Vorfeld der Wettkämpfe verzichteten die Vorsfelder auf Werbung für das Turnier. So sollte vermieden werden, dass der Zuschauerandrang zu groß wird. Doch nicht nur die Personenanzahl auf der Anlage wurde angepasst, auch die Länge des Turniers. Statt über vier ging es diesmal nur über zwei Tage. Prüfungen mussten gestrichen werden. Auch deshalb, weil die Dämmerung eher einsetzte als in den Jahren zuvor, als die Tage im Juni lang waren. Hagemann und Habermann vorn Allen Widrigkeiten zum Trotz richteten die Turnierveranstalter einen Wettkampf aus, der viel Freude bereitete – umso mehr, nachdem so viele Reitturniere des Jahres 2020 hatten abgesagt werden müssen. Die großen Titel sicherten sich Johannes Hagemann vom RFV Hankensbüttel und Henrike Habermann vom RV Barwedel. Hagemann setzte sich auf Carl de Luxe in der Springprüfung der Klasse M** mit Stechen vor Bernd Schulze (RV Suhlendorf) durch. Schulze nahm mit den Pferden Classico’s Girl und Stolzenfee die Ränge 2 und 3 ein. In der Dressurprüfung der Klasse M** gewann Habermann auf Lindor van de Ixes. Gesa-Christine Weiser (RC Harbarnsen/Scato) wurde Zweite, Nadine Funke (RV Barwedel/Huge Boy) Dritte. Erfolgreichste Vorsfelderin war Türksch, die die Dressurprüfung der Klasse L* auf ihrem Pferd Danuta gewann, in der Dressurprüfung der Klasse A** den zweiten Platz belegte und es auch in der Dressurprüfung der Klasse A* aufs Podium schaffte. Vereinskameradin Saskia Melhorn sicherte sich in der Stilprüfung Klasse A* Rang 2.