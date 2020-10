4:0 nach 31 Minuten: Lupo Martini II überrollt Gäste

„Die erste Halbzeit war das Beste, das ich von dieser Mannschaft bisher gesehen hatte“: Babis Cirousse, Trainer des Fußball-Bezirksligisten Lupo Martini Wolfsburg II (Staffel 1 B), hatte allen Grund, mit seiner Mannschaft zufrieden zu sein. Gegen die SV Lauingen Bornum sprang am Ende ein 5:2 (4:1)-Sieg heraus – nach einer halben Stunde stand es dabei aber schon 4:0 für die Gastgeber.

Vittorio Giamblanco eröffnete den Torreigen nach 20 Minuten. Innerhalb weniger Zeigerumdrehungen schraubten Til Steding, Marco Cuccia und Maurizio Grimaldi das Ergebnis in die Höhe. „Wir waren in der ersten Halbzeit klar überlegen und haben sie gnadenlos angepresst. Lauingen Bornum hat viele Fehler gemacht“, sagte Cirousse.

Nach dem 4:1 sei Lupo II im zweiten Durchgang in den Verwaltungsmodus übergegangen. „Sie waren feldüberlegen, wir haben zu wenig aus unseren Konterchancen gemacht“, schlug Cirousse auch noch etwas kritischere Töne an. Am zweiten Sieg im vierten Saisonspiel änderte sich aber nichts mehr, daher schlussfolgerte der Coach: „Ich bin froh, dass wir so gut gespielt und jetzt sechs Punkte haben.“

Tore: 1:0 Giamblanco (21.), 2:0 Steding (28.), 3:0 Cuccia (29./FE), 4:0 Grimaldi (31.), 4:1, 4:2 Junge (34., 76.), 5:2 Catapano (80.).