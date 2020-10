Lupo will sich als Heimmacht in die Pause verabschieden

Drei Spiele, drei Siege, dazu 10:5 Tore – als einziges Team der Fußball-Oberliga Hannover/Braunschweig hat Lupo Martini Wolfsburg eine weiße Weste vor heimischer Kulisse. Und daran soll sich auch am Sonntag nichts ändern, wenn die Kreuzheider im womöglich letzten Spiel des Jahres 2020 den FC Eintracht Northeim empfangen. Anstoß im Lupo Stadio ist um 14 Uhr.

„Bis jetzt haben wir zu Hause alles gewonnen, waren immer gut in den Spielen – das soll auch so bleiben! Wir wollen uns gut in die Pause verabschieden“, stellt Lupo-Coach Giampiero Buonocore klar. Oder anders gesagt: Nach der enttäuschenden 1:3-Niederlage im Derby beim MTV Gifhorn wollen seine Mannen nun Wiedergutmachung betreiben gegen den auswärts sieglosen Tabellenvorletzten aus Northeim, der bislang aber auch nur zwei Partien in der Fremde absolviert hat.

Ein Selbstgänger wird das Duell mit der jungen Mannschaft vom Rhumetalkanal allerdings keineswegs für die Kreuzheider, das weiß auch Buonocore. Er erwartet einen tief stehenden Gegner, der aus einer kompakten Defensive heraus agieren und voll und ganz auf Konter setzen wird. „Wir müssen aufpassen, dürfen uns da keine Fehler erlauben“, sagt Buonocore, dessen Elf zudem offensiv wieder mehr Lösungen finden muss als in Gifhorn.

In personeller Hinsicht wird sich im Vergleich zum Derby nicht viel ändern. Rocco Tuccio, Sean Redemann, Maxim Safronow und Elvir Zverotic werden weiterhin verletzungsbedingt fehlen. Zudem fällt diesmal auch noch Dennis Jungk aus, der in Gifhorn Gelb-Rot sah und somit gesperrt ist. „Trotzdem werden wir es schaffen, wieder eine gute Truppe auf den Platz zu schicken“, unterstreicht der Lupo-Coach und merkt an: „Wir sind gut in der Breite aufgestellt – das war letztes Jahr nicht so.“

Und das soll am Sonntag im Lupo Stadio nun eben auch Northeim zu spüren bekommen. „Die Jungs sollen noch einmal Vollgas geben, alles raushauen und Spaß haben“, zeigt Buonocore auf, der „100 Prozent Leidenschaft“ von seinen Schützlingen erwartet. „Es ist gut für die Moral, dass wir noch einmal spielen können“, sagt Lupos Trainer mit Blick auf die Corona-bedingte Zwangspause ab Montag.