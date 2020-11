Nach Absage: Wojcicki denkt nicht ans Aufgeben

Die Absage traf Patrick Wojcicki in Mark und Bein. Die Hoffnung, sich im WM-Ausscheidungskampf gegen Patrice Volny das Recht zu sichern, Mittelgewichts-Weltmeister Gennady Golovkin herauszufordern, hatte den Wolfsburger Profiboxer zuletzt enorm beflügelt. „Ich war in der Form meines Lebens“, sagt der 29-jährige Mittelgewichtler. Doch statt am 14. November im Congress-Park zu kämpfen, muss sich auch Wojcicki parallel zum Lockdown in Deutschland herunterfahren. Nur eines will er trotz dieser ungewissen Zeit nicht: aufgeben.

