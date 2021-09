Der SV Reislingen/Neuhaus (Mitte) will die ersten Punkte, der SV Barnstorf (blaue Trikots) derweil seine weiße Weste wahren.

Wolfsburg. Der SV Barnstorf will unterdessen seinen guten Start in der Fußball-Bezirksliga 1 C im Heimspiel gegen Türk Gücü Helmstedt weiter ausbauen.