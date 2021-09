Während der SV Reislingen/Neuhaus (in Weiß) noch ohne Punkte dasteht, hielt sich der SV Barnstorf (in Blau) bisher schadlos.

Wolfsburg. Der WSV Wendschott ist am Sonntag zu Gast am Bötzel. Barnstorf will seine starke Startbilanz in der Fußball-Bezirksliga 1 C weiter ausbauen.