Der WSV Wendschott (in Gelb) fuhr im vierten Spiel die ersten Punkte ein. Der SV Reislingen/Neuhaus (in Weiß) wartet dagegen weiter auf einen Zähler.

Reislingen. Der WSV holt mit dem 5:2-Sieg in Reislingen die ersten Zähler in der Fußball-Bezirksliga 1 C, der SV bleibt dagegen weiter punktlos.