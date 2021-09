Foto: Privat / oh

Generalprobe am Original-Schauplatz: Triathlet Mika Noodt vom VfL Wolfsburg testete mit Blick auf den WM-Start bereits die Bedingungen im Sand-Hollow-Stausee in St. George.

Wolfsburg. Mika Noodts WM-Premiere hat es in sich. Der Triathlet des VfL Wolfsburg trifft am Samstag bei der Hitzeschlacht in den USA auf echte Topleute.