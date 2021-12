TV Jahn Wolfsburg ist „jetzt noch hungriger“ als zuvor

Wolfsburg. Die Auftaktpleite spornt die Tennis-Spieler des TV Jahn Wolfsburg an. Bei ihrem Nordliga-Heimdebüt in dieser Saison wollen sie Suchsdorf schlagen.

Haarscharf haben die Nordliga-Tennisspieler des TV Jahn Wolfsburg den ersten Punktgewinn verpasst, doch entmutigen lassen sich die Jahn-Asse vom 2:4 beim TC Alfeld nicht. „Wir sind jetzt noch hungriger“, versichert Marek Pesicka, Wolfsburgs Nummer 1. Das darf als Kampfansage an den Suchsdorfer SV III verstanden werden.

Mehr aus dem Wolfsburger Sport:

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Schon in den Einzeln hätten die Wolfsburger das Remis sichern können. Krystof Zapsky hatte den TV Jahn in Hameln gegen Alfeld in Führung gebracht, souverän setzte sich der aufschlagstarke Tscheche an vierter Position durch. In der zweiten Spielrunde fuhr Landsmann Michal Franek den zweiten Zähler für die Gäste ein. Dass Franeks Sieg nicht der dritte Punkt und damit das vorzeitig sichere Unentschieden war, lag daran, dass Jahn-Mannschaftsführer Niklas Schulz den Sieg knapp im Match-Tiebreak verpasst hatte. Der 23-Jährige schien nach verlorenem erstem Satz zu seinem Spiel gefunden zu haben, leistete sich aber im entscheidenden dritten Durchgang ein paar Unaufmerksamkeiten. Mit 3:6, 6:0, 6:10 unterlag Schulz.

Mit dem 2:2-Zwischenstand konnten die Wolfsburger aber gut leben. In dem Wissen, gute Doppel zu spielen, gingen sie in den zweiten Punktspiel-Abschnitt. Doch das tschechische Duo Franek/Zapsky, das beauftragt wurde, im zweiten Doppel das Remis zu buchen, scheiterte. Franek/Zapsky waren zweimal Break vor, hatten in Satz 1 sogar Satzbälle. Doch es reichte nicht (6:7, 5:7). Alfeld hatte die sonst so doppelstarken Wolfsburger ausgestochen. „Wir hätten den Punkt sehr gerne mitgenommen“, sagt Jahn-Nummer 1 Pesicka.

Pesicka: Niederlage ist ein Warnschuss

Doch von Frust keine Spur, ganz im Gegenteil: Wie ein Warnschuss wirkt die Niederlage, erklärt Pesicka. „Wir wissen, dass wir Gas geben und bissig bleiben müssen.“ Auch wenn die Tennis-Saison kurz ist und Ausrutscher nur schwer wettgemacht werden können – beunruhigt ob der Tabellenlage ist der Mannschaftssprecher nicht. „Es ist noch alles in der Reihe“, betont er.

Zur direkten Konkurrenz im Abstiegskampf zähle Alfeld nicht. Man orientiere sich eher am Club an der Alster II, dem THC Ahrensburg oder dem kommenden Gegner Suchsdorfer SV III, erklärt Pesicka. Gleichwohl merkt der 27-Jährige an: „Noch ist nicht ganz klar, wer tatsächlich gegen den Abstieg spielen wird.“ Die Kader der Nordliga-Konkurrenz sind tief, die Meldelisten lang und besetzt mit internationalen Topspielern. „Laufen die auf, ändert das alles“, betont Pesicka.

Wolfsburgs Team unverändert

Suchsdorf ist ein Paradebeispiel. „Wenn der SV alles auffährt, was die Meldeliste hergibt, sind wir nach zwei Stunden durch und beim Essen“, sagt Pesicka. Läuft die Suchsdorfer Reserve aber auf wie am ersten Spieltag, dann sei er zuversichtlich, sagt der Jahn-Mannschaftssprecher. „Gegen dieses SV-Team ist einiges möglich.“

Ins Rennen schickt der TV Jahn eine unveränderte Mannschaft: Pesicka, Schulz, Franek und Zapsky. Den Unterschied könnte der Belag machen. Im Sommer kaum ein Faktor, weil sich die Sandplätze Deutschlands gleichen, ist der Hallenboden in der Winterspielzeit durchaus ein Faktor. So spielen einige Teams auf Granulat-Plätzen, die meisten aber auf glattem Teppich. Doch auch die unterscheiden sich voneinander. Der Wolfsburger Belag ist sehr schnell. Viele Spieler benötigen etwas Zeit, um sich daran zu gewöhnen. „Wir fühlen uns auf dem Belag wohl. Ich sehe einen Heimvorteil für uns“, erklärt Pesicka.

Hoffen auf Zuschauer

Ob und inwieweit Fan-Support für einen zusätzlichen Heimbonus sorgen kann, ist noch offen. Die 2G-Plus-Regelung mache es organisatorisch zu einer Herausforderung, Zuschauer zuzulassen. Doch der TV Jahn hat Pläne. „Der Verein wird das regeln können“, ist sich Pesicka sicher. Gerne erinnert er sich an die vergangene Nordliga-Saison, die vor der Pandemie lief. „Wir hatten ungekannte Zuschauerzahlen, eine herausragende Unterstützung.“

TV Jahn Wolfsburg – Suchsdorfer SV v. 1921 III, Samstag, 11 Uhr, Halle am Reislinger Bötzel.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de