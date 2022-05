SV Barnstorf siegt erneut, VfB Fallersleben wieder 2:2

Die Bezirksliga-Fußballer des SV Barnstorf surfen in der Meisterrunde weiter auf der Erfolgswelle. Beim FC Türk Gücü Helmstedt gewann die Mannschaft von Angelo Allegrino und Vincenzo Gaetani mit 4:3, steht damit bei 19 von 21 möglichen Punkten. Der VfB Fallersleben musste indes (erneut) das späte 2:2 hinnehmen, die TSG Mörse unterlag der SV Gifhorn mit 2:4.

FC Türk Gücü Helmstedt – SV Barnstorf 3:4 (1:2). Tore: 0:1, 0:2 Abdelkarim (12., 14.), 1:2 Omarkhiel (27.), 1:3 Abdelkarim (50.), 1:4 Schönenberger (68.), 2:4 Ada (76.), 3:4 Altunel (77.).

„Wir sind sehr gut gestartet und haben das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten“, schilderte Barnstorfs Coach Angelo Allegrino. Ibrahim Abdelkarim schoss seine Farben in Führung und erhöhte nur rund 120 Sekunden später. „Wir wussten, dass Türk Gücü nur mit langen Bällen agieren kann. Wir hatten viele Balleroberungen, haben viele Zweikämpfe gewonnen“, lobte Allegrino den Auftritt seiner Mannschaft.

Aus dem Nichts kamen die Hausherren zum Anschlusstreffer, doch nach dem Seitenwechsel erhöhten Abdelkarim und Nico Schönenberger mit seinem ersten Bezirksliga-Tor. Wieder meldeten sich die Helmstedter zurück, diesmal per Doppelschlag. SVB-Trainer Allegrino resümierte: „Wir haben trotzdem keinen Druck gespürt und auf ein Tor gespielt. Der Sieg war verdient und nie gefährdet, ich bin sehr zufrieden.“

VfB Fallersleben spielt remis und präsentiert Neuzugang

VfB Fallersleben – FC Brome 2:2 (1:1). Tore: 0:1 Werner (23.), 1:1 Krizak (44.), 2:1 Pollak (74.), 2:2 Chaaban (90.+3).

Wie schon in der Vorwoche gegen die SV Gifhorn führten die Fallersleber bis kurz vor dem Ende mit 2:1, mussten sich aber dennoch mit einem Punkt begnügen. „Das ist dann ärgerlich“, haderte VfB-Trainer Lars Ebeling. „Es war aber nicht unverdient, das Unentschieden geht in Ordnung. Beide Mannschaften hatten ihre Chancen.“

Für seine Mannschaft geht es tabellarisch betrachtet ohnehin um nicht mehr viel. Ein Grund mehr, die Planungen für die kommende Saison voranzutreiben. Mit Tom Winkelmann haben die Hoffmannstädter nun einen ersten Neuzugang präsentiert. Der Youngster wechselt aus der A-Jugend von Lupo Martini zum VfB. „Tom hat bis zur C-Jugend in Fallersleben gespielt. Er ist ein sehr laufstarker zentraler Mittelfeldspieler, der uns guttun wird“, freut sich Ebeling auf den neuen Mann, der in dieser Saison bereits zweimal in der Bezirksliga zum Einsatz gekommen ist – in Diensten von Lupo II.

TSG Mörse – SV Gifhorn 2:4 (2:0). Tore: 1:0 Lang (22.), 2:0 N. Poguntke (30./FE), 2:1 Rudt (55./FE), 2:2 Biboski (63.), 2:3 Bartolen (67.), 2:4 Rudt (85.).

„Die erste Hälfte war ausgeglichen, wir waren aber einen Tick besser im Spiel und haben verdient geführt“, sagte Dennis Busboom, der das verhinderte Trainerduo Thomas Orth/Marco Ament vertrat. „In der zweiten Halbzeit kam die SVG gut raus, wir hatten nichts mehr entgegenzusetzen.“

