SV Reislingen/Neuhause ist nach 5:0-Sieg (fast) gesichert

Totgesagte leben länger – das wird sich wohl wieder einmal bestätigen. Für viele war der SV Reislingen/Neuhaus so gut wie abgestiegen. Doch nach dem 5:0 (3:0)-Sieg bei der FSV Adenbüttel Rethen am gestrigen Sonntag hat das Team von Trainer Agostino Nicastro den Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga so gut wie geschafft, denn nach dem Schlusspfiff verkündete die FSV, dass sie nächstes Jahr nicht für die Bezirksliga melden werde.

SV Reislingen/Neuhaus setzt alles auf eine Karte und wird belohnt

Nicastro war nach diesem immens wichtigen Sieg voller Stolz. „Keiner hat mehr an uns geglaubt! Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie stolz ich auf die Jungs bin. Wir wussten, dass sich irgendwann auszahlen wird, was wir investieren.“ Reislingens Arbeit und auch der Mut in Adenbüttel wurden belohnt: „Wir haben alles auf eine Karte gesetzt, mit drei Stürmern gespielt“, erklärte Nicastro. Sein Plan ging voll auf.

Durch Adenbüttels Rückzug ist für die Nicastro-Elf der Klassenerhalt so gut wie fix. Nur Kantersiege von Vordorf wie von Gamsen könnten den SVR noch in die Kreisliga schubsen, wenn er am letzten Spieltag gegen Lupo II keinen Punkt holen sollte.

Tore: 0:1 Schmidt (5.), 0:2 Eigentor Lippe (10.), 0:3 Brechbühler (41.), 0:4 Haars (63.), 0:5 Karatas (82.).

