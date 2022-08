Der TSV Ehmen behält die Nerven

Der Kreispokalsieger sorgt im Fußball-Bezirkspokal weiter für Furore: Am Mittwochabend setzte sich der Kreisligist TSV Ehmen im Elfmeterschießen gegen den Bezirksliga-Rückkehrer FC Schunter nach 90 torlosen Spielminuten mit 5:4 durch. Der ehemalige FC-Keeper Christian Timmerhoff avancierte dabei zum Helden für den TSV.

TSV Ehmen verschießt sein Pulver im Training

Mit 5:1 kegelte die Mannschaft von TSV-Coach Toni Renelli die klassenhöheren Hehlinger aus dem Pokal. Und auch der FC Schunter musste feststellen, wie viel Qualität der Kreisligist auf den Rasen bringen kann. „Wir hatten speziell in der zweiten Halbzeit 70 bis 80 Prozent Ballbesitz“, berichtete TSV-Coach Renelli. Aber mit dem Toreschießen hatte es sein Team nicht so am Mittwochabend. „Wir hatten am Dienstag beim Training viele Abschlüsse. Das sollten wir in Zukunft besser nicht machen“, scherzte der Trainer, der vermutete, dass sein Team schon im Training „das Pulver verschossen“ hatte.

Unsere Eintracht - der Newsletter Eintracht Braunschweig ist Ihr Verein? Dann bestellen Sie hier unseren kostenlosen wöchentlichen Newsletter. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Durchgang 1 hatte Alexander Widdrat die größten Chancen, als er zweimal allein vorm gegnerischen Keeper den Ball nicht im Gehäuse unterbringen konnte. Im zweiten Durchgang sollte der Chancenwucher aus Ehmer Sicht sogar noch weiter auswuchern. „Wir haben viermal Latte oder Pfosten getroffen und hatten auch so noch etliche Chancen, aber der Ball wollte einfach nicht über die Linie“, fasste Renelli zusammen, der in der Schlussphase tief durchatmen musste, denn den Gästen wäre beinahe der Lucky Punch geglückt.

TSV ist letzter verbliebener Kreisligist im Wettbewerb

So aber musste die Entscheidung im Elfmeterschießen fallen – es war der Moment für TSV-Torhüter Timmerhoff, der gegen seinen Ex-Klub gleich zwei Versuche parierte und so den Weg in die 3. Runde ebnete. Renelli: „Wir sind der letzte verbliebene Kreisligist im Wettbewerb. Unsere Reise geht weiter.“ Und zwar schon am nächsten Mittwoch gegen den FC Heeseberg.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de