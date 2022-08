Fußball-Bezirksliga Wieder nichts! 1. FC Wolfsburg verliert auch in Wilsche

Mit dem VfB Fallersleben und dem TSV Hehlingen haben am Sonntag zwei Wolfsburger Teams in der Fußball-Bezirksliga Kantersiege eingefahren. Der 1. FC Wolfsburg steht indes nach drei Spielen noch immer ohne Punkt da, auch bei Lupo Martini II steht in dieser Hinsicht noch die Null.

VfB Fallersleben – SV Groß Oesingen 5:0 (3:0). Tore: 1:0, 4:0 Bauer (14., 65.), 2:0, 5:0 Colombo (34., 70.), 3:0 Eigentor Eilmus (40.).

Fallerslebens Coach Lars Ebeling hatte sich den Gegner beim 6:3-Sieg gegen Wendschott angeschaut. „Dort haben die Oesinger eigentlich nur hinten drin gestanden. Daher war es unser Ansatz, dem Gegner erst mal den Ball zu geben und zu schauen, was er damit anstellt“, berichtete Ebeling. Die Gäste kamen mit der zurückhaltenden Spielweise der Gastgeber aber gut zurecht. „Nach einer Viertelstunde haben wir dann umgestellt und sind etwas weiter vorn draufgegangen“, sagte Ebeling, der mit diesem taktischen Kniff Erfolg haben sollte. Noch vor der Pause schoss seine Mannschaft eine 3:0-Führung heraus. Nach dem Seitenwechsel schraubten die Hausherren das Ergebnis in die Höhe.

FSV Adenbüttel Rethen – TSV Hehlingen 0:4 (0:1). Tore: 0:1 Biller (17.), 0:2 Pindur (48.), 0:3 Klingfurt (62.), 0:4 Pörner (90.).

„Es war über 90 Minuten ein ungefährdeter Sieg“, stellte Hehlingens Coach Sven Schubert klar. Die personell seit Wochen angeschlagenen Gastgeber ließen den TSV kommen, daran änderten auch die ersten beiden Gegentreffer nichts. „Die FSV hatte ein paar Standardsituationen, mit dem 3:0 war die Messe aber gesungen“, fasste Schubert zufrieden zusammen. Sein Team tankte damit nach dem 3:2 gegen Calberlah am Mittwoch erneut Selbstvertrauen. „Man merkt, dass die Brust anschwillt. Da mussten wir hinkommen.“

VfR Wilsche-Neubokel – 1. FC Wolfsburg 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Bloem (30.).

Die erste echte Möglichkeit gehörte den Gästen in Person von Ivan Colombo, der aber an Wilsches Torwart Maurice Bahr scheiterte. Auf der Gegenseite schlugen die Hausherren zu, Guus Bloem traf aus 20 Metern zum Sieg für den neuen Spitzenreiter. Der FC ist nach der Niederlage weiterhin Schlusslicht der Bezirksliga.

FC Schunter – Lupo Martini Wolfsburg II 3:1 (3:1). Tore: 1:0 Zirn (6.), 2:0 Koulibaly (16.), 3:0 Zirn (20.), 3:1 Schäfer (28.).

Die Hypothek der frühen Gegentreffer war letztlich einfach zu hoch für die Gäste, die damit auch das zweite Spiel der noch jungen Saison verloren.

