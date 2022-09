Abbruch in Ehmen, Aus für Vorsfelde, drei Punkte für Lupo II

Während Landesligist SSV Vorsfelde beim FC Türk Gücü Helmstedt mit 1:4 aus dem Fußball-Bezirkspokal ausschied, führte Kreisligist TSV Ehmen gegen den MTV Isenbüttel mit 4:0, ehe die Partie wegen des Unwetters erst unter- und schließlich abgebrochen wurde. Unterdessen bezwang Lupo Martini Wolfsburg II in der Bezirksliga den FC Brome verdient mit 4:1 (1:0).

Bezirkspokal

FC Türk Gücü Helmstedt – SSV Vorsfelde 4:1 (2:0). Tore: 1:0 Bircan (34.), 2:0 Omarkhiel (42.), 3:0 Ada (77.), 3:1 Zimpfer (86.), 4:1 Tozlu (90.+3).

SSV-Interimstrainer Burkhard Kick hatte im Vergleich zum Wochenende sechs Wechsel vorgenommen und schonte einige Leistungsträger bereits fürs kommende Liga-Spitzenspiel gegen Lengede. Trotzdem waren die Vorsfelder überlegen, ehe „aus dem Nichts“ (Kick) das 0:1 fiel, das zudem „ein Handspiel und klar Abseits“ gewesen sei. Aber es zählte. Ilyas Bircan, Masirullah Omarkhiel, Onur Can Ada und Mehmet-Ali Tozlu trafen für Helmstedt, Raphael Zimpfer gelang der Ehrentreffer.

TSV Ehmen – MTV Isenbüttel Abbruch (beim Stand von 4:0). Ehmen schmeißt den nächsten Bezirksligisten aus dem Pokal. Doch noch ist das Weiterkommen nicht in trockenen Tüchern. Der Schiri brach die Partie beim Stand von 4:0 für Ehmen ab. Der TSV hatte alles im Griff – bitter! Die Regularien sehen dann eigentlich eine Neuansetzung vor. Allerdings akzeptierten die Gäste das Ausscheiden und werden laut MTV-Co-Trainer Bekim Tairi dem Staffelleiter erklären, dass der MTV auf eine Wiederholung verzichtet. „Vor so viel Sportsgeist kann man nur den Hut ziehen“, lobte TSV-Coach Antonio Renelli. Doch auch vor seinem Team wollte der Trainer seine Kopfbedeckung heben. „Wir haben wieder ein richtig gutes Spiel abgeliefert. Jetzt warten nur noch Landesligisten auf uns – aber wir brauchen uns vor niemanden zu verstecken!“ Dass die Partie aufgrund des nahenden Unwetters abgebrochen wurde, dafür hatte Renelli Verständnis: „Der Schiedsrichter trägt am Ende die Verantwortung. Alles in Ordnung!“

Bezirksliga

Lupo Martini Wolfsburg II – FC Brome 4:1 (1:0). Tore: 1:0 Menendez (29.), 2:0 Albanese (46.), 3:0 Tuccio (53.), 4:0 Pizzone (76.), 4:1 (87.).

Die Lupo-Reserve zeigte sich gegen die Bromer von ihrer besten Seite. „Wir hätten zur Pause noch höher führen müssen“, berichtete Coach Lennart Gutsche. Die Bromer seien nur über Standards gefährlich geworden. So fiel letztlich auch der Ehrentreffer für die Burgherren. „Danach sind wir noch einmal ein bisschen ins Schwimmen geraten, Brome hätte auch noch ein zweites Tor machen können“, gestand Gutsche, der sich dadurch in dem Punkt bestätigt sieht, dass seine junge Mannschaft „noch cleverer werden muss“. Ansonsten aber war er vollends zufrieden.

