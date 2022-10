Weste von Lupo Martini Wolfsburg bekommt den ersten Fleck

Can Degirmenci (am Ball) und Lupo Martini Wolfsburg mussten gegen die Freien Turner (in Weiß) die erste Saisonniederlage hinnehmen.

Der Tenor auf der Kreuzheide am Sonntag war eindeutig: Irgendwann musste sie ja kommen. Die Rede ist von der ersten Niederlage der laufenden Fußball-Oberligasaison. Mit 0:1 (0:0) unterlag Lupo Martini Wolfsburg den Freien Turnern aus Braunschweig und so richtig traurig war dennoch niemand. Verfolger Heeslingen verlor nämlich überraschend in Celle.

Lupo Martini Wolfsburg hat die einzige Chance in der ersten Hälfte

Zum Spiel: Obwohl die Hausherren in der 8. Minute die erste und einzige Großchance in Abschnitt 1 hatten, als Giosue Tortora nach einer misslungen Abwehr völlig freistehend am Fünf-Meter-Raum zum Schuss kam und zu ungenau abschloss, waren die Gäste aus Braunschweig zunächst dominanter. Stark im Zweikampf, lauffreudig und sehr ballsicher agierten die Turner und bestimmten das Geschehen auf dem Feld. Es dauerte 20 Minuten bis sich die Mannschaft von Lupo-Trainer Giampiero Buonocore auf die Spielweise eingestellt hatte und dagegenhielt. So verlagerte sich die Begegnung mehr und mehr in die Gästehälfte ­– allerdings ohne dass Lupo torgefährlich wurde.

„Wir wussten, was auf uns zukommt, dass die Braunschweiger eklig zu bespielen sind“, bemängelte auch Lupo-Torwart und Kapitän Marius Sauß hinterher die verschenkte erste Hälfte. Im zweiten Abschnitt war dem Tabellenführer deutlich anzumerken, dass sie nicht nur spielerisch, sondern auch mit viel Einsatz zum Erfolg kommen wollten. So scheiterten nacheinander Maxim Safronow (48.), Andrea Rizzo (60.) und Can Degirmenci (64.) mit ihren Distanzschüssen entweder am Gästekeeper oder am Außennetz.

Traumtor in den Winkel verschafft den Freien Turnern den Auswärtssieg

Den Gästen dagegen reichte eine Chance zum Auswärtssieg. Nach einer Balleroberung im Mittelfeld ging es ganz schnell. Der kurz vorher eingewechselte Niklas Neudorf wurde auf die Reise geschickt, ließ Innenverteidiger Dennis Dubiel mit einer Körpertäuschung ins Leere laufen und nahm aus 20 Metern Maß. „Der passte genau im Winkel”, erklärte Keeper Sauß, der völlig chancenlos bei dem Schlenzer der Marke „Tor des Monats” war. In der Folge entwickelte sich Lupos Mittelfeldmotor Safronow zum Pechvogel. Er scheiterte zunächst am Keeper (74.) und drosch dann (80.) völlig freistehend das Leder aus 12 Metern über die Latte.

„Ich habe darauf hingewiesen, dass wir alles investieren müssen. Die Mannschaften geben gegen uns als Tabellenführer alles“, sagte Trainer Giampiero Buonocore nach dem Spiel. „Wir können nicht alles spielerisch lösen. Gerade bei diesen tiefen Böden müssen wir uns auch auf Kampfspiele einstellen.”

Lupo:Sauß – Erdmann, Dubiel, Schlothauer (83. Ebot-Etchi), Jungk (45. Redemann) – Chamorro – Degirmenci (73. Tuccio), Safronow, Tortora, Rizzo (65. Grimaldi) – Hallmann (65. Salifou).

Tor: 0:1 Neudorf (72.).

