WSV Wendschott will gegen FC Brome nachlegen

Nach dem Doppelspieltag am vergangenen Wochenende geht es an diesem Wochenende in der Fußball-Bezirksliga wieder „einfach“ weiter. Alle Spiele werden am Sonntag um 14.30 Uhr angepfiffen.

1. FC Wolfsburg – SSV Vorsfelde II. Für den FC wird die Begegnung mit der Landesliga-Reserve aus der Eberstadt eine schwierige Aufgabe. Oder wird es gerade deshalb einfacher? Die spielstarken Vorsfelder sind gefordert und müssen gegen das „Kellerkind“ gewinnen, um in der Spitzengruppe Schritt zu halten.

SV Reislingen/Neuhaus – Lupo Martini Wolfsburg II. Die Hausherren sind die Mannschaft der Stunde – fünf Siege aus den vergangenen fünf Spielen. Der überraschende Trainerwechsel scheint den „Bötzelkickern“ nichts auszumachen. Mit Spielertrainer Giuseppe Marchese holte der SVR schon 12 Punkte. Doch auch die Lupo-Reserve ist in einer sehr guten Verfassung. Es wird ein interessantes Duell.

WSV Wendschott – FC Brome. Mit optimaler Ausbeute von sechs Zählern kam der WSV aus dem Doppelspieltag am Feiertagswochenende. Die Mannschaft von Trainer Mohammed Rezzoug kann diese Punkte mit einem weiteren Sieg gegen Brome veredeln.

VfB Fallersleben – FSV Adenbüttel Rethen. Gegen die FSV sind die Hoffmannstädter klarer Favorit, doch haben die Gäste einige Akteure in den Reihen, die es gilt im Auge zu behalten – oder im besten Fall aus dem Spiel zu nehmen. Marc und vor allem Jannik Bruns sind die prägenden Figuren im Spiel der Gäste.

SV Calberlah – TSG Mörse. (Einsatz-)Kräfte sammeln war angesagt bei der TSG nach dem Doppelspieltag. Zur Partie am Montag gegen den VfB Fallersleben konnten die Mörser nicht antreten, weil sie nicht genügend Spieler zusammenbekommen hatten. Gegen den Landesliga-Absteiger, der wie Schlusslicht Mörse im Tabellenkeller steckt, sieht es wieder etwas besser aus bei den Weiß-Schwarzen.

TSV Hillerse – TSV Hehlingen. Die Hehlinger könnten sich mit einem Sieg auf zwei Zähler an den Spitzenreiter heranpirschen und ihren Platz in der Spitzengruppe festigen. Das wird aber eine harte Nuss – gerade in Hillerse, das mit nur vier Gegentreffern die sattelfesteste Hintermannschaft aufbietet.

SV Barnstorf – MTV Isenbüttel. Das letzte Heimspiel am Samstag gegen den VfR Wilsche-Neubokel fiel der Witterung zum Opfer. Zum nächsten Heimspiel hat sich wieder ein Team aus dem Landkreis Gifhorn angekündigt. Gegen den Landesliga-Absteiger Isenbüttel, der sich auch aufgrund einer Verletztenmisere in der neuen Spielklasse noch sehr schwer tut, geht der SVB favorisiert ins Rennen.

