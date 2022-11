Wendschott muss sich „brutaler Effizienz“ Hillerses beugen

Sieben Partien mit Wolfsburger Beteiligung gab es am an diesem Spieltag in der Fußball-Bezirksliga. Große Überraschungen gab es nicht – außer in Vorsfelde.

1. FC Wolfsburg – FC Brome 1:1 (1:1). Tore: 0:1 Zierenberg (18.), 1:1 Mennenga (45.+2).

Es war ein turbulentes Spiel, an dessen Ende acht aufopferungsvoll kämpfende Wolfsburger einen Punkt über die Ziellinie retteten. Zweimal Gelb-Rot (34., 56.) und einmal glatt Rot (56.) – die Hausherren dezimierten sich förmlich selber.

SV Reislingen/Neuhaus – SV Barnstorf 3:3 (2:1). Tore: 0:1 Benaissa (4.), 1:1 Schmidt (20.), 2:1 Marchese (28.), 3:1 Heda (51.), 3:2 D. Gaetani (68.), 3:3 Okpalaeze (84.). Gelb-Rot: Rabsahl (63./SVR).

Ohne das zurückgetretene Trainer-Duo Allegrino/Gaetani (siehe Artikel rechts) kämpfte sich der SV Barnstorf nach 1:3-Rückstand noch zurück zu einem Punktgewinn. Neu-Spielertrainer Alessandro Sicilia meinte: „Großes Lob an die Jungs, wie sie sich nach dem Platzverweis für Reislingen wieder aufgerafft haben. Es hätte am Ende auch 4:3 für uns ausgehen können. Wir haben richtig gut nach vorne gespielt, aber leider die Dinger wieder nicht reingemacht.“

WSV Wendschott – TSV Hillerse 0:3 (0:2). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Ehresmann (20., 24./FE, 86.).

„Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf nicht wider“, urteilte WSV-Trainer Mohammed Rezzoug nach der Niederlage gegen den Liga-Primus. „Wir haben sehr diszipliniert gespielt und nichts weiter zugelassen.“ Vor dem ersten Gegentreffer hätte seine Mannschaft schon 2:0 führen können, meinte der Coach. Doch sowohl Lasse Vandreike als auch Salvatore Renelli und Ahmad Ali vergaben sehr gute Chancen. Rezzoug war trotz der Niederlage sehr einverstanden mit der Leistung seiner Mannschaft. „Wir sind erhobenen Hauptes vom Platz gegangen, es war eines unserer besten Spiele in dieser Saison. Hillerse war einfach brutal effizient – wie es ein Spitzenreiter sein muss.“

VfB Fallersleben – TSV Hehlingen 3:1 (1:1). Tore: 0:1 Pörner (9.), 1:1 Albanese (28.), 2:1, 3:1 O. Mundry (75., 79.).

Der frühe Rückstand sei „aus dem Nichts gefallen“, meinte Fallerslebens Trainer Lars Ebeling. „Danach hatten wir aber mehr vom Spiel – auch wenn Hehlingen durch Konter immer wieder gefährlich war.“ Letztendlich sei der Sieg seiner Mannschaft „verdient. Wir hatten aber auch ein wenig Glück bei manchen Schiedsrichter-Entscheidungen“, kommentierte Ebeling.

SSV Vorsfelde II – FC Schunter 1:1 (1:1). Tore: 0.1 Koulibaly (23.), 1:1 Gangloff (40.).

Im Aufsteigerduell gab es zwei verschiedene Halbzeiten: Schunter ließ im ersten Durchgang kaum etwas zu, nach der Pause dominierte Vorsfelde das Geschehen. So ergab sich ein durchaus gerechtes Remis.

TSG Mörse – VfR Wilsche-Neubokel 0:7 (0:4). Tore: 0:1 Keier (9./FE), 0:2, 0:3, 0:4 Pieper (32., 39., 43.), 0:5 Keier (59.), 0:6 Samkowez (79.), 0:7 Keier (82./FE).

Böse unter die Räder kam die TSG. Sebastian Keier und Mika Pieper schossen mit jeweils drei Treffern die Hausherren fast im Alleingang ab.

FSV Adenbüttel Rethen – Lupo Martini Wolfsburg II 0:3 (0:2). Tore: 0:1 de Gaetani (35.), 0:2 Menendez (44.), 0:3 de Gaetani (49.).

Erst fehlte den Gästen im letzten Drittel der entscheidende Punch, das 1:0 durch Torjäger Simone de Gaetani „war dann der Dosenöffner“, berichtete Lupo-Coach Lennart Gutsche, der noch zwei weitere Treffer bejubeln durfte. „Nach dem 3:0 war bei uns etwas zu viel Egoismus vorhanden, sonst hätte es auch noch deutlicher ausfallen können.“ Loben wollte Gutsche ausdrücklich die Gastgeber: „Sie haben nicht gespielt wie ein Tabellenletzter.“

